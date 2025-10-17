ترامب يتوقع إبرام اتفاق تجاري رائع مع الصين

Photo : YONHAP News

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري "رائع" مع الصين بنهاية هذا الشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات "عادلة" مع كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوربي.وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمس الاثنين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث قال إن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ جيدة جدا، وأنهما سوف يلتقيان في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يومي الأربعاء والخميس القادمين، حيث من المقرر أن تستضيف كوريا قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كيونغ جو يومي الجمعة والسبت القادمين.وقال ترامب إن الاتحاد الأوربي كان يستغل الولايات المتحدة، لكن الحال لم يعد كذلك، وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق تجاري "عادل للغاية"، وأن الولايات المتحدة توصلت أيضا إلى اتفاقات "عادلة للغاية" مع اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تتوصل إلى اتفاق عادل للغاية أيضا مع الصين.وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنه عند مغادرته كوريا الجنوبية سوف ينتهي الأمر باتفاقية تجارية "قوية للغاية" بين الولايات المتحدة والصين، وأن كلا الجانبين سيكون راضيا.