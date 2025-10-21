العثور على رجل كوري جنوبي ميتا في فندق في كمبوديا

Photo : YONHAP News

عُثر على رجل كوري جنوبي في أواخر الخمسينيات من عمره ميتا في "سي هانوك فيل" في كمبوديا، وهي منطقة معروفة بتركيز عالٍ للنشاط الإجرامي.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عُثر على الرجل ميتا في غرفة فندق في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي أمس الاثنين، وتم إرسال موظف قنصلي على الفور إلى مكان الحادث.وقالت الوزارة إن الشرطة المحلية أبلغت سفارة كوريا الجنوبية بالوفاة عبر رئيس الجالية الكورية هناك. وأضافت الوزارة أنه بناء على طلب السفارة، توجه قائد الجالية إلى الموقع وعثر على جواز سفر الرجل، ومذكرة يُعتقد أنها رسالة انتحار، وهاتفه المحمول.وأضافت الوزارة أنها فور تلقيها التقرير أرسلت موظفا قنصليا إلى مكان الحادث على الفور، وسوف تواصل تقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك إخطار أسرة الفقيد، ودعم ترتيبات الجنازة، وطلب إجراء تحقيق سريع من السلطات المحلية.