الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع الرئيس المصري حول التعاون الثنائي

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أول اتصال هاتفي له مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، حيث ناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وصرح المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم نام جون" في إحاطة مكتوبة أمس الاثنين، بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستعرضا التقدم الذي تم إحرازه في علاقات المشاركة الشاملة بينهما.وأضاف المتحدث أن الرئيسين أقرا بأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1995، عزز البلدان التعاون ذا المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والدفاع. كما اتفقا على وجود إمكانات قوية للمزيد من التعاون، حيث تُكمّل القدرات التكنولوجية المتقدمة لكوريا الجنوبية الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز اقتصادي يربط بين أفريقيا وأوربا والشرق الأوسط.وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمساهمات الشركات الكورية الجنوبية في الاقتصاد المصري، كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون التجاري بينهما.وتبادل الرئيسان وجهات النظر أيضا حول قضايا السلام والأمن، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط، حيث أشاد الرئيس الكوري بجهود مصر للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.