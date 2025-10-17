الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الشرطة الكورية تصدر أمر اعتقال بحق 48 شخصا بعد إعادتهم من كمبوديا

Write: 2025-10-21 13:21:26Update: 2025-10-21 13:46:59

Photo : YONHAP News

أصدرت  الشرطة الكورية  أوامر  اعتقال بحق  48  من  المواطنين  الكوريين الذين  تم  القبض  عليهم  وترحيلهم إلى  كوريا  بعد  ارتكابهم  جرائم  احتيال  مختلفة في  كمبوديا. 
وقالت  وكالة  الشرطة  الكورية اليوم  إنها  أصدرت  أوامر  الاعتقال بحق  جميع  المشتبه بهم  الـ48  الذين  خضعوا  للاستجواب قبل  الاعتقال،  أمس  الاثنين. 
وكانت  الشرطة قد  تقدمت  بطلب  إصدار  أوامر  اعتقال  بحق  59  شخصا  من  أصل  64  كوريا  تم  ترحيلهم مؤخرا.  ومن  بين  أولئك  الذين  لم  يُطلب  بحقهم  أمر  اعتقال،  كان  هناك  شخص  واحد  صدر  بحقه  أمر  اعتقال  مسبقا  وتم  تنفيذه، بينما  تم  إطلاق  سراح  الأربعة الآخرين  بعد  تحقيقات الشرطة.  كما  رفضت  النيابة  العامة طلب  الاعتقال  المقدم بحق  شخص  واحد  من  بين  الـ59  الذين  تم  طلب  إصدار  أمر  اعتقال  بحقهم. 
وصرحت  الشرطة بأن  جلسات  النظر  في  أوامر  الاعتقال  بحق  العشرة  الباقين الذين  لم  يخضعوا بعد  لاستجواب  الاعتقال، ستُعقد  في  محكمة  "وي  جونغ  بو"  اليوم. 
وكان  معظم  هؤلاء  الأشخاص قد  ألقاء  تم  القبض  عليه  خلال  حملات  مداهمة  شنتها  السلطات  الكمبودية على  مراكز  الاحتيال الصوتي  بين  شهري  يوليو  وسبتمبر الماضيين.
