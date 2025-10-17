الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

بدء اجتماعات وزراء مالية آبيك في كوريا اليوم

Write: 2025-10-21 13:21:50Update: 2025-10-21 13:48:48

Photo : YONHAP News

افتتحت  اليوم  في  كوريا  اجتماعات  وزراء  المالية  والإصلاح الهيكلي  في  الدول  الأعضاء  في  منتدى  التعاون الاقتصادي  لدول  آسيا  والمحيط  الهادئ، آبيك. 
وصرحت  وزارة  المالية  والاستراتيجية الكورية  بأنها  تنظم  حاليا  اجتماعات وزراء  مالية  آبيك  لعام  2025  في  مدينة  إنتشون،  بدءا  من  اليوم  وحتى  بعد  غد  الخميس، برئاسة  "كو  يون  تشول"  نائب  رئيس  الوزراء ووزير  المالية  والاستراتيجية الكوري،  تحت  عنوان  "الغد  المستدام الذي  نصنعه  معا"، وهو  شعار  قمة  آبيك  لهذا  العام. 
ويناقش  المشاركون كيفية  ضمان  النمو  المستدام  في  ضوء  تسارع  وتيرة  الاقتصاد الرقمي،  بما  في  ذلك  الذكاء الاصطناعي،  والتغييرات  في  الهياكل  الصناعية والديموغرافية. 
وتُعد  هذه  هي  المرة  الأولى  التي  تستضيف  فيها  كوريا  الجنوبية اجتماعات  وزراء  مالية  آبيك  منذ  عام  2005،  كما  أنها  المرة  الأولى التي  تُعقد  فيها  اجتماعات  لوزراء المالية  ووزراء  الإصلاح الهيكلي  معا. 
وتشمل  الاجتماعات اجتماعا  لوزراء  المالية، وجلسة  مشتركة  بين  وزراء  المالية ووزراء  الإصلاح  الهيكلي، وجلسة  لوزراء  الإصلاح الهيكلي  تحت  عنوان  "الابتكار  والتحول الرقمي". 
ومن  المقرر أن  يُعقد  مؤتمر  صحفي  مشترك  في  اليوم  الثالث  والأخير من  الاجتماعات،  وأن  يتم  فيه  إصدار  بيان  مشترك  يتضمن  ما  اتفق  عليه  بشأن  التعاون  المالي والمصرفي  المبتكر  من  أجل  النمو  الاقتصادي  المستدام، بالإضافة  إلى  ما  يُعرف  بـ"خطة إنتشون".
