الحكومة الكورية تعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل بشأن قضايا الكوريين في كمبوديا

Write: 2025-10-21 13:22:39Update: 2025-10-21 13:45:56

الحكومة الكورية تعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل بشأن قضايا الكوريين في كمبوديا

Photo : YONHAP News

قررت  الحكومة الكورية  الجنوبية  تعزيز  نظام  التعاون الدبلوماسي  مع  مختلف  دول  جنوب  شرق  آسيا  للتعامل  مع  مخاوف  من  "تأثير  البالون" المتمثل  في  انتقال أنشطة  عصابات  الاحتيال الإجرامية  إلى  الدول  المجاورة  في  جنوب  شرق  آسيا،  بالتزامن مع  تشديد  السلطات الكمبودية  مراقبتها  لجرائم الاحتيال  وحوادث  احتجاز الكوريين. 
جاء  ذلك  في  تقرير  قدمته  المتحدثة باسم  المكتب  الرئاسي "كانغ  يو  جونغ" أمس  حول  نتائج  "الاجتماع  الثاني لفريق  العمل  المشترك بين  الوزارات  المعنية للاستجابة  لضحايا  الاحتيال والاحتجاز  الوظيفي  في  كمبوديا". 
وحضر  الاجتماع الذي  ترأسه  مستشار الأمن  القومي  "وي سونغ  لاك"  كبارُ  المسؤولين  من  الجهات  الحكومية المعنية،  بما  في  ذلك  المكتب الرئاسي،  ومكتب  تنسيق  السياسات  الحكومية، ووزارة  الخارجية،  ووزارة العدل،  ووكالة  الشرطة الوطنية،  وهيئة  المخابرات. 
وأوضحت  المتحدثة كانغ  أن  الاتجاه الأساسي  في  الاجتماع ركز  على  تعزيز  التعاون  الدولي مع  سلطات  الشرطة والمخابرات  في  دول  جنوب  شرق  آسيا،  بالتزامن مع  منع  تدفق  المواطنين  الكوريين إلى  تلك  المناطق.
