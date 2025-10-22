كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء.ويُعدّ هذا أول إطلاق لصاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" السلطة في أوائل يونيو الماضي. ويمثل هذا خامس استفزاز صاروخي باليستي من جانب كوريا الشمالية في هذا العام، والأول منذ 167 يوما منذ آخر إطلاق مماثل في 8 مايو.وتُجري حاليا هيئة الأركان المشتركة في سيول تحليلا لتفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك نوع الصاروخ ومداه.ويأتي هذا الإطلاق قبل أيام قليلة من انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كيونغ جو، والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.