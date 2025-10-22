انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 7.8% في أول 20 يوما من أكتوبر

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 8% في أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت الأرقام الأولية التي أعلنتها هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء أن الصادرات انخفضت بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 30.1 مليار دولار أمريكي.ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​الصادرات اليومية بنسبة 9.7%، مع الأخذ في الاعتبار أن عام 2025 شهد انخفاضا في عدد أيام العمل بمقدار خمسة أيام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 بسبب تمديد عطلة تشوسوك.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 20.2% لتصل إلى 8.5 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات سيارات الركاب بنسبة 25% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بحوالي 25% مقارنة بالعام السابق، بينما قفزت الشحنات إلى تايوان بنسبة 58.1% مدفوعة بقوة صادرات أشباه الموصلات.وانخفضت قيمة الواردات الكورية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.3% لتصل إلى 33 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.8 مليار دولار.