انطلاق التعداد السكاني والإسكاني في كوريا لعام 2025 اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

يبدأ التعداد الوطني للسكان والمساكن في كوريا الجنوبية، الذي يُجرى كل خمس سنوات، اليوم الأربعاء.وأعلنت وزارة البيانات والإحصاءات أن التعداد السكاني لعام 2025 سيُجرى في الفترة من 22 أكتوبر إلى 18 نوفمبر، باستخدام أسلوب أخذ العينات المركب، الذي يجمع معلومات من خمسة ملايين أسرة، أي ما يعادل 20% من إجمالي عدد الأسر في كوريا الجنوبية.وسوف يتلقى المشاركون الذين يتم اختيارهم إشعارا عبر البريد، ويمكنهم المشاركة في الاستبيان عبر الموقع الإلكتروني للتعداد الوطني: census.go.kr، أو عبر الهاتف.وسوف يقوم باحثو تعداد السكان والمساكن بزيارة الأسر المُحددة التي لم تُشارك بحلول نهاية أكتوبر الجاري. وسوف يُتاح التعداد، الذي يستهدف جميع الكوريين، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في كوريا لأكثر من ثلاثة أشهر، بعشرين لغة إلى جانب اللغة الكورية، مع وجود مستشارين متخصصين في اللغات الإنغليزية والصينية والفيتنامية، من بين لغات أخرى، على أهبة الاستعداد للمساعدة في إجراء المسوحات عبر الإنترنت والهاتف.ومع حلول الذكرى المئوية لتعداد السكان والمساكن هذا العام، أعرب وزير البيانات والإحصاءات "آن هيونغ جون" عن أمله في مشاركة فعّالة واستجابات دقيقة، حتى تُترجم النتائج إلى سياسات تُفيد الجمهور على النحو الأمثل.