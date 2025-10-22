انطلاق هيئة استشارية دولية بقيادة الشرطة الكورية غدا الخميس

Photo : YONHAP News

سيتم إطلاق هيئة استشارية دولية بقيادة وكالة الشرطة الوطنية الكورية، وتضم تسع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، غدا الخميس.ووفقا لوكالة الشرطة أمس الثلاثاء، سيتزامن إطلاق تلك الهيئة مع القمة الدولية للشرطة، التي تستمر حتى يوم الجمعة في سيول.وتهدف وكالة الشرطة الكورية من خلال تلك الهيئة إلى تبادل المعلومات المخابراتية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات وجهود إنقاذ مشتركة، مع حكومات دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك حكومتا كمبوديا وتايلاند، للتصدي لعمليات الاحتيال والنصب في منطقة شمال شرق آسيا.كما ستشارك في هذه الهيئة الاستشارية هيئات شرطية دولية، مثل الإنتربول ورؤساء الشرطة من دول جنوب شرق آسيا.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت التقارير بأن وكالة الشرطة الوطنية الكورية أبلغت نظيرتها الكمبودية بضرورة إنشاء "مكتب كوري" في كمبوديا لتحسين الاستجابة للجرائم المبلغ عنها التي تشمل مواطنين كوريين.وفي وقت سابق، وبعد أن اتفقت سيول وبنوم بن على تشكيل فريق عمل مشترك معني بمثل هذه الجرائم، أُلغيت فعليا الخطة الأولية لإنشاء "مكتب كوري" في مدينة "سي هانوك فيل" الساحلية الكمبودية.