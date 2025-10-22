توقعات بصباح بارد مجددا اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

سيكون صباح اليوم الأربعاء باردا بسبب تحرك كتلة من الهواء البارد نجو الجنوب، مع توقعات بهطول أمطار في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا الجنوبية.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء، ستتلقى المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة كانغ وان ما بين 20 و60 ملليمترا من الأمطار، وستتلقى المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ما بين 5 ملليمترات و40 ملليمترا.ومن المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 5 ملليمترات و20 ملليمترا في بوسان وأولسان، بينما ستشهد جيجو أقل من 5 ملليمترات.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباحا بين 3 و14 درجة مئوية، وهي مماثلة لدرجات يوم الاثنين، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين 14 و23 درجة، وهي أعلى من درجات يوم الاثنين بدرجتين إلى أربع درجات.