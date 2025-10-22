الحكومة الكورية تُصدر تنبيها لسلامة الحشود بمناسبة عيد الهالوين

Photo : YONHAP News

ستُصدر الحكومة الكورية تنبيها بمستوى "الحذر" لسلامة الحشود، وذلك في محاولة لمنع وقوع حوادث في الأماكن الرئيسية خلال فترة الهالوين.وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ أمس الثلاثاء، صرّح وزير الداخلية يون هو جونغ بضرورة اتخاذ تدابير شاملة لإدارة السلامة في مناطق تشمل منطقتي هونغ ديه وإي تيه وان في سيول، حيث من المتوقع أن يتوافد الناس للاحتفال بعيد الهالوين.وأوضح يون أن الحكومة قررت إصدار مستوى "الحذر" لأول مرة لرفع مستوى الوعي العام وتركيز قدرات الجهات المعنية.ولمدة عشرة أيام، بدءا من يوم الجمعة، ستتحقق وزارة الداخلية والحكومات الإقليمية من مدى تطبيق تدابير السلامة بشكل صحيح في 29 موقعا عالي الكثافة، كما ستنشر الحكومة فرق دعم إداري ميداني في 12 منطقة رئيسية، بما في ذلك إي تيه وان وهونغ ديه ومنطقة كانغ نام في سيول، بالإضافة إلى منطقة صو ميون في بوسان وشارع دونغ سونغ في ديغو.وفي اجتماع مجلس الوزراء، أصدر الرئيس تعليمات للشرطة بمنع الحوادث خلال فترة عيد الهالوين.