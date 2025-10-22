انتعاش أسعار المنتجين في كوريا خلال سبتمبر

Photo : YONHAP News

انتعشت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتهاء التخفيضات المؤقتة على فواتير الكهرباء المنزلية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية خلال عطلة تشوسوك.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات، وهو مؤشر رئيسي لتضخم أسعار المستهلك، بلغ 120.54 نقطة في سبتمبر، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق.ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 0.1% في شهر أغسطس نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار الهواتف المحمولة.ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 14.4%، عقب انتهاء التخفيضات الحكومية المؤقتة على فواتير الكهرباء لشهري يوليو وأغسطس.كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.