كوريا الجنوبية تطلق غواصة تعمل بالديزل تزن 3600 طن

Photo : YONHAP News

أقيم اليوم الأربعاء حفل في حوض بناء السفن التابع لشركة "هان هوا أوشن" في مدينة كوجيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، لتدشين الغواصة "جانغ يونغ شيل" التي تبلغ حمولتها 3600 طن، والتي تم تصميمها وبناؤها بتقنيات كورية وخاصة.وحضر حفل التدشين أكثر من 200 شخص، من بينهم قائد القوات البحرية الأدميرال "كانغ دونغ كيل"، ومسؤولون عسكريون، ومسؤولون في صناعة الدفاع وقطاع الأعمال في الخارج.وقالت القوات البحرية إن الغواصة الجديدة أكبر حجما وطولا بالمقارنة مع الغواصة التي تزن 3000 طن والتي تم تشغيلها للخدمة الفعلية، وأنها مزودة بقدرات كشف وضرب مطورة تساعد الغواصة على البقاء متخفية لفترة أطول.وبسبب المميزات المتطورة، من المتوقع أن يكون للغواصة الجديدة دور رئيسي في نظام الردع البحري، وسوف يتم تسليمها إلى القوات البحرية في نهاية عام 2027.