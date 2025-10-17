الصين تسعى لإبرام اتفاق ثلاثي لتبادل العملات مع كوريا الجنوبية واليابان

Photo : YONHAP News

تسعى الصين لإبرام اتفاق ثلاثي لتبادل العملات مع كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز شبكة الأمان المالي في المنطقة في ظل حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ونقل تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع قوله إن محافظ بنك الشعب الصيني "بان غونغ شينغ" ناقش هذه المسألة مع نظيريه الكوري "لي تشانغ يونغ" والياباني "كازو أوييدا"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي.ويشير اتفاق تبادل العملات إلى عقد اتفاق يسمح لكل دولة بتبادل عملتها مع الدولة الأخرى وفق سعر صرف محدد مسبقا، بحيث يوفر الاتفاق وسيلة للتعامل مع حالات الطوارئ عند ارتفاع تقلبات الأساق المالية بشكل حاد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دعم مالي في حالة حدوث أزمة سداد للديون.وقالت الصحيفة إن الأمر لا يزال غير واضح بشأن كيفية إبرام اتفاق ثلاثي لتبادل العملات، وما إذا كان سيقع تحت مبادرة شيانغ ماي، وهي اتفاقية متعددة الأطراف لتبادل العملات أطلقت في شهر مايو من عام 2000، وتشمل أيضا 10 دول من جنوب شرق آسيا.وأضافت أن المزيد من النقاش حول هذا التعاون قد يدور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، القادمتين.