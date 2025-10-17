وفد كوري يتوجه للولايات المتحدة مجددا لإتمام مفاوضات الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

غادر سيول اليوم الأربعاء وفد مكون من كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "كيم جونغ كوان"، إلى الولايات المتحدة لإتمام مفاوضات الرسوم الجمركية مع الجانب الأمريكي.وتجيء هذه الزيارة بعد أيام فقط من عودة المسؤوليْن الكوريين من الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.وصرح "كيم يونغ بوم" كبير مساعدي الرئيس للصحفيين قبيل مغادرته بأنه يتوجه مجددا للولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق يحقق المصالح الكورية بشأن القضايا العالقة.وأكد "كيم" أن الحكومة الكورية لا تفكر في توقيع مذكرة تفاهم بناء على اتفاق جزئي في ظل وجود قضايا عالقة.وتوقع أنه إذا انتهت المفاوضات بطريقة تتماشى مع مصالح البلدين، فمن الممكن أن يتوصل الرئيسان الكوري والأمريكي إلى اتفاق نهائي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، التي ستُعقد في كوريا أواخر هذا الشهر.