كوريا الشمالية تعلن عن اختبار نظام جديد للصواريخ الفرط صوتية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنها نجحت في اختبار نظام جديد للصواريخ الفرط صوتية السرعة أمس.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن قذيفتين أطلقتا من منطقة "ريوك بو" في بيونغ يانغ في اتجاه الشمال الشرقي أصابتا بدقة هدفا في بلدة "أورانغ" بمقاطعة شمال "هام كيونغ".ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ.ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اسم نظام الصواريخ الجديد الذي اختبرته.وقالت وكالة الأنباء إن النظام الجديد تم اختباره ضمن برنامج تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز استدامة وفعالية الردع الاستراتيجي ضد الأعداء المحتملين.وجاء هذا التقرير بعد يوم من إعلان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ قصيرة المدى من منطقة "تشونغ هوا" بمقاطعة شمال "هوانغ هيه" في اتجاه الشمال الشرقي في حوالي الساعة 8:10 صباحا، وأنها قطعت مسافة حوالي 350 كيلومترا.