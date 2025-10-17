سيول تعلن عن بعض التقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قال "كيم يونغ بيوم" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون السياسية إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بشأن القضايا القليلة المتبقية.وأدلى كيم بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأربعاء بعد اجتماع مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في واشنطن، بحضور وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان".وبعد حوالي ساعتين من المحادثات في وزارة التجارة الأمريكية، قال "كيم" إن "قضية أو قضيتين" لا تزالان بحاجة إلى المزيد من المناقشات.وردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية، أجاب "كيم" بالنفي، مشددا على أن "المفاوضات لا تنتهي حتى تنتهي بالفعل".وفي وقت سابق من يوم أمس، عند وصوله إلى مطار قرب واشنطن، قال "كيم" للصحفيين إن البلدين يتفاوضان منذ عدة أشهر، وقد أجريا مؤخرا مناقشات جادة وبناءة حول قضايا رئيسية، موضحا أن المحادثات تقترب من مرحلتها النهائية.