استدعاء رئيس حزب قوة الشعب السابق للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

استدعى فريق التحقيقات الخاص في قضية إعلان الأحكام العرفية زعيمَ حزب قوة الشعب السابق للاستجواب حول ما إذا كان قد عرقل تصويت البرلمان على رفع الإعلان.وقال مكتب الفريق الخاص أمس الأربعاء إنه استدعى زعيم حزب قوة الشعب السابق "تشو كيونغ هو"، لكنه طلب تعديل الجدول الزمني بسبب مهامه البرلمانية.وأضاف الفريق أنه أكمل استجواب عدة شهود رئيسيين ويقوم حاليا بتقييم ما إذا كان سيتعامل مع بعض نواب حزب قوة الشعب باعتبارهم متآمرين.ويُتهم "تشو" بتغيير مكان التصويت على إلغاء قرار الأحكام العرفية عدة مرات، بناء على طلب من الرئيس السابق "يون صوك يول"، لمنع نواب البرلمان من الحضور.وأوضح الفريق أن التحقيقات ستحدد ما إذا كان سيتم طلب احتجاز "تشو" على ذمة التحقيق بعد مراجعة الأدلة والشهادات.ومن ناحية أخرى، يخطط الفريق لإعادة فحص الإفادات والأدلة المتعلقة بوزير العدل السابق "بارك سونغ جيه"، الذي رفضت المحكمة في وقت سابق احتجازه، ضمن جهود أوسع نطاقا لتحديد ما إذا كان كبار المسؤولين قد انتهكوا الدستور عن علم.