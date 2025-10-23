القيمة السوقية لمجموعة سام سونغ تتجاوز 900 تريليون وون

Photo : YONHAP News

تجاوزت القيمة السوقية لمجموعة "سام سونغ" مستوى 900 تريليون وون لأول مرة بعد ارتفاع قيمة سهم "سام سونغ" للإلكترونيات.وأوضح تقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأربعاء أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات التابعة لمجموعة "سام سونغ" قد بلغت ما يقرب من 908 تريليون وون، أي حوالي 634 مليار دولار، حتى يوم الثلاثاء، بزيادة أكثر من 365.5 تريليون وون، أي ما يقرب من 255 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي.وقفزت قيمة أسهم "سام سونغ" للإلكترونيات، التي تمثل الحصة الأكبر من أسهم المجموعة، على خلفية انتعاش قطاع التكنولوجيا في بورصة "وول ستريت" وتوقعات الانتعاش في قطاع الرقائق.وأغلق سهم "سام سونغ" للإلكترونيات أمس الأربعاء عند 98 ألفا و600 وون، أي حوالي 69 دولارا، بزيادة تتجاوز 85% مقارنة بما كان عليه في نهاية العام الماضي.