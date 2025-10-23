مؤشر البورصة الكورية يرتفع إلى مستوىً قياسي

Photo : YONHAP News

واصل مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعه لليوم السادس على التوالي، حيث أغلق أمس الأربعاء عند مستوى قياسي، على الرغم من تجدد المخاوف بشأن التوتر التجاري العالمي.وارتفع مؤشر البورصة الكورية المركب لأسعار الأسهم، كوسبي، بمقدار 59.84 نقطة، أي بنسبة 1.56%، أمس الأربعاء، ليغلق عند 3883.68 نقطة.وافتتح المؤشر على انخفاض بسبب تجدد حالة عدم اليقين المحيطة بالقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه انتعش بقوة في فترة ما بعد الظهر، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والبطاريات والتكنولوجيا الحيوية.وكان من بين أسهم الشركات الرابحة أسهم "إل جي كيم" و"إل جي إنيرجي سوليوشن"، التي ارتفعت بـ13% و 4% على التوالي.وارتفعت قيمة سهم "سام سونغ" للإلكترونيات بنسبة 1.13% إلى 98 ألفا و600 وون، و"إس كيه هاينكس" بنسبة 0.54% إلى 481 ألفا و500 وون.وارتفع مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بمقدار 6.65 نقطة، أي بنسبة 0.76%، ليغلق عند 879.15 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، انخفضت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 2 وون، ليبلغ سعر صرف الدولار الواحد 1429.8 وون، في الساعة 3:30 مساء.