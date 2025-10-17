انعقاد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة لدول آبيك

Photo : YONHAP News

ستستضيف مدينة "كيونغ جو" الكورية اجتماعا مشتركا لوزراء الخارجية والتجارة، واجتماعا آخر لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، ضمن الاستعدادات النهائية لقمة آبيك التي ستعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم إن اجتماع كبار المسؤولين سيعقد يومي 27 و28 من هذا الشهر بينما سيعقد الاجتماع الوزاري المشترك يومي 29 و30.وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الوزاري المشترك يهدف إلى إجراء مراجعة نهائية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في قمة آبيك، حيث يشمل مراجعة شاملة لأنشطة هيئات آبيك المختلفة لهذا العام، والإنجازات الرئيسية للدولة المضيفة، وأعمال الأمانة العامة للمنتدى، ونتائج اجتماعات كبار المسؤولين.وسوف ينقسم الاجتماع الوزاري إلى جلستين، الأولى بعنوان "الابتكار والازدهار"، وسوف تناقش سبل مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الازدهار المشترك من خلال التعاون الرقمي، بينما ستعقد الجلسة الثانية بعنوان "الاتصال"، وسوف تناقش سبل تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية وزيادة التجارة باستخدام التقنيات الجديدة.وسوف يشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والتجارة من 21 دولة عضوا في منتدى آبيك، ومراقبون من آسيان ومنتدى جزر المحيط الهادئ وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.