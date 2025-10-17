البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 2.5%

Photo : YONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة عند 2.5%.جاء ذلك في الاجتماع الشهري للبنك المركزي صباح اليوم لتحديد اتجاه السياسات النقدية، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.5%.وتُعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يجمد فيها البنك المركزي الكوري سعر الفائدة، والخامسة هذا العام.وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع أسعار العقارات كان أحد أسباب قراره بتجميد سعر الفائدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراقبة تأثير إجراءات مكافحة ارتفاع العقارات على سوق الإسكان في منطقة العاصمة، والديون الأسرية، وتقلبات سعر الصرف، واستقرار الأوضاع المالية، وهي من أهم الأسباب التي تكمن وراء قرار الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة.كما أضاف أنه أخذ سعر الصرف في الحسبان، حيث إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري قد ارتفع بدرجة كبيرة بسبب استمرار حالة الغموض المتعلقة بمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وتجدد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد اتجاه سعر الفائدة مع الانتباه لتأثير تقلبات سعر الصرف العالية.وكان البنك المركزي الكوري قد جمّد سعر الفائدة في شهر يناير الماضي، وخفضه بمقدار 0.25 نقطة في فبراير، ثم جمده في أبريل، وخفضه بـ0.25 نقطة في مايو، ثم جمده في كل من يوليو وأغسطس من هذا العام.