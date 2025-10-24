استمرار الخلافات بين سيول وواشنطن في المحادثات التجارية

Photo : KBS News

صرح مسؤول رئاسي كوري رفيع المستوى بأن سيول وواشنطن ما زالتا مختلفتين في عدد من القضايا الرئيسية في المفاوضات التجارية.وأدلى كبير المساعدين الرئاسيين لشؤون السياسات "كيم يونغ بوم" بهذه التصريحات للصحفيين في وقت مبكر من اليوم الجمعة عند وصوله إلى مطار "إنتشون" الدولي قادما من الولايات المتحدة حيث أجرى هناك مفاوضات تجارية.وقال "كيم" إن الجميع يتوقع أن تنتهي المفاوضات قبل قمة "آبيك" القادمة، ولكن لا يزال أمام الجانبين طريق طويل.وأضاف "كيم" أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت لإجراء المزيد من المفاوضات المباشرة، في حين أن قمة "آبيك" على الأبواب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كثيرا ما تحقق المفاوضات تقدما سريعا في المرحلة النهائية، وتعهد ببذل قصارى جهده حتى النهاية.كما قال وزير الصناعة "كيم جونغ كوان"، الذي زار الولايات المتحدة برفقة المساعد الرئاسي لشؤون السياسات، إن بعض القضايا الرئيسية لا تزال دون حل، مشير إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حاسمة للغاية.