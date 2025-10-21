البيت الأبيض يؤكد عقد قمة بين ترامب ولي في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء

Photo : KBS News

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس "لي جيه ميونغ" في كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.وصرحت "كارولين ليفيت" المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس بأن "ترامب" يخطط لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري يوم الأربعاء القادم، والاجتماع بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" في اليوم التالي.وسوف يكون ذلك هو اللقاء الثاني بين "لي" و"ترامب" منذ قمتهما الأولى في واشنطن في أغسطس الماضي عقب تنصيب "لي".وقالت "ليفيت" إن "ترامب" سيتوجه إلى "بوسان" يوم الأربعاء بعد زيارته لماليزيا واليابان، حيث يعقد اجتماعا ثنائيا مع "لي" قبل أن يلقي كلمة في اجتماع غداء لرؤساء الشركات في دول "آبيك"، ويشارك في عشاء عمل لقادة الولايات المتحدة ودول "آبيك".وفي حين أشارت "ليفيت" إلى أن القمة ستعقد في "بوسان"، قالت عدة مصادر حكومية كورية جنوبية مطلعة إنها ستعقد في "كيونغ جو"، حيث تُعقد أيضا قمة "آبيك".ومن المقرر أن يعود "ترامب" إلى بلاده يوم الخميس بعد اجتماعه مع "شي".