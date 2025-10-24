واشنطن وبكين تعقدان الجولة الخامسة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى

Photo : YONHAP News

ستعقد الولايات المتحدة والصين الجولة الخامسة من محادثاتهما التجارية رفيعة المستوى في ماليزيا خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر، قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد الأسبوع القادم في مدينة "كيونغ جو" الكورية.وقالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء "هي لي فنغ" سيترأس الوفد الصيني، ومن المتوقع أن يمثل الجانبَ الأمريكي وزيرُ الخزانة "سكوت بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير".ووفقا لبيان الوزارة، سيناقش الجانبان "القضايا الرئيسية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية" في أعقاب الاتفاقات التي تم التوصل إليها هذا العام.وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يواصل فيه البلدان فرض رسوم جمركية وقيود على الصادرات فيما بينهما، مع تزايد التوتر التجاري حول الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات.وقد عُقدت الجولات السابقة في جنيف ولندن وستوكهولم ومدريد، مما يشير إلى التزام الجانبين بالحفاظ على الحوار على الرغم من النزاع.ومن المتوقع أن تضع محادثات هذا الأسبوع الأساس للاجتماع بين الرئيسين "دونالد ترامب" و"شي جين بينغ" على هامش قمة "آبيك"، حيث من المرجح أن تتصدر التجارة ومرونة سلاسل التوريد جدول الأعمال.