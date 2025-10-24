المحكمة تحتجز قائدا سابقا في مشاة البحرية وترفض احتجاز وزير الدفاع الأسبق

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية أمر احتجاز احتياطيا بحق قائد سابق في قوات مشاة البحرية متهم بإصدار أمر بإجراء عملية بحث وإنقاذ غير آمنة أدت إلى وفاة أحد أفراد مشاة البحرية في يوليو 2023.ووافقت محكمة سيول المركزية في وقت مبكر من اليوم الجمعة على مذكرة التوقيف الصادرة بحق "إيم سونغ غون"، القائد السابق للفرقة الأولى في مشاة البحرية، مشيرة إلى مخاوف من أنه قد يتلف الأدلة.ويُتهم "إيم" بتعبئة مجندين في قوات مشاة البحرية لعملية بحث وإنقاذ في "ييه تشون"، بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، دون توفير سترات نجاة أو معدات أمان أخرى يوم 19 يوليو 2023، حيث جرفت التيارات القوية عريفا في مشاة البحرية، ثم عُثر عليه ميتا في وقت لاحق.ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبا منفصلا لإصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق وزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب"، المتهم بالتدخل في التحقيق في وفاة جندي البحرية.وقالت المحكمة إنه على الرغم من إثبات بعض الحقائق، فإن النزاعات القانونية حول التهم الرئيسية يجب أن تُحل في محاكمة كاملة وليس من خلال التوقيف الاحتياطي.