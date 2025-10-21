الرئيس الكوري يحضر قمة آسيان في ماليزيا

Photo : YONHAP News

سيقوم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بزيارة لماليزيا يومي الأحد والاثنين القادمين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، التي ستُعقد في كوالالمبور.وقال مدير مكتب الأمن القومي "وي سونغ راك" للصحفيين اليوم الجمعة إن الرئيس "لي" سيقيم مأدبة عشاء للكوريين المقيمين في ماليزيا يوم الأحد.وفي اليوم التالي، سيعقد الرئيس "لي" قمة مع رئيس وزراء كمبوديا "هون مانيت"، حيث يبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية، وزيادة التعاون في مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت.وفي قمة آسيان التي ستُعقد صباح يوم الاثنين القادم، سيعرض "لي" خطة عمل لتطوير علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الجنوبية ورابطة آسيان.وفي القمة التي ستعقد بين دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، سيؤكد الرئيس "لي" على أهمية تعزيز التعاون المشترك.