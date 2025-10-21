إعلان مناطق حظر للطيران حول موقع قمة آبيك ومطار كيم هيه

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الجمعة أنه سيتم إعلان مناطق لحظر الطيران حول موقع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، إلى جانب مطار كيم هيه الدولي الذي سيستقبل القادة الأجانب المشاركين في القمة، لضمان سير أعمال القمة بأمان.وسوف يتم تطبيق حظر الطيران على موقع القمة بدءا من السابع والعشرين من أكتوبر، وعلى مطار كيم هيه بدءا من يوم التاسع والعشرين، وسيستمر الحظر في كلا الموقعين حتى الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة من مساء يوم الثاني من نوفمبر.وخلال الفترة المذكورة، سيتم حظر تشغيل جميع الطائرات داخل مناطق حظر الطيران، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات فائقة الخفة، باستثناء رحلات طائرات الركاب المجدولة وطائرات المهام الطارئة، مثل طائرات الإغاثة من الكوارث ورحلات الطيران العسكري والشرطي لأداء الواجبات العاجلة.