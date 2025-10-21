قمم مرتقبة بين كوريا وأمريكا وكوريا والصين في كيونغ جو

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس "لي جيه ميونغ" سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيزور كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو.وأكد المكتب الرئاسي الكوري في بيان أصدره اليوم الجمعة أن القمة الكورية الأمريكية ستُعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وفي اليوم التالي، سيجري الرئيس لي لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة في قمة آبيك، من بينها كندا، وفي يوم الأول من نوفمبر، ستُعقد الجلسة العامة للقمة بالإضافة إلى جلسات منفصلة للنقاش.من جهة أخرى، من المقرر أن تُعقد مباحثات قمة بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس لي بعد ظهر يوم الأول من نوفمبر، حيث يصل كلٌّ من الرئيسين الأمريكي والصيني إلى كوريا في زيارتين رسميتين.ومن المتوقع أن تعقد القمة الكورية الصينية في قاعة فعاليات منتدى آبيك في مدينة كيونغ جو.كما يجري حاليا التنسيق لعقد قمة بين الرئيس الكوري ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة "ساناي تاكايتشي". وقال "وي سانغ راك" مدير مكتب الأمن القومي الكوري إنه لم يتم تحديد موعد هذه القمة بعد.وتعليقا على التوقعات بإمكانية عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش اجتماعات آبيك، قال وي إنه لا توجد أي تطورات جديدة في هذا الشأن.