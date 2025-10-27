أزياء الأطفال المباعة على منصات خارجية تحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة

Photo : YONHAP News

كشف تحقيق حكومي كوري عن أن أزياء الأطفال المباعة على منصات التسوق المباشر الخارجية تحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة.وأعلنت هيئة حماية المستهلك الكورية يوم الجمعة أن تسعة من أصل 17 زيا تم اختبارها وبيعها على منصتي "علي إكسبريس" وتيمو" لم تستوفِ معايير السلامة المحلية في كوريا الجنوبية.وأوضحت الهيئة أن ثلاثة من المنتجات السبعة عشر التي فحصتها تحتوي على تركيز من مادة "ملدنات الفثالات" أو معدن الرصاص بما يتجاوز المعيار المحلي، حيث تجاوز بعضها المستويات المقبولة بمعامل يصل إلى 624.وتضمنت ستة من أصل 17 منتجا تم اختبارها للأطفال الصغار والرضع أجزاءً صغيرة بما يكفي لتشكل خطر الاختناق، أو لم تحمل ملصق تحذير، مما يُخالف معايير السلامة.وأوصت الهيئة المنصتين بتعليق مبيعات جميع المنتجات التسعة، بينما ردّت المنصتان بأنهما ستفعلان ذلك، وتعهدتا بتعزيز سلامة المنتجات من خلال اختباراتهما الخاصة.