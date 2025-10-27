الكوريتان مترجم كوري شمالي يطلب اللجوء عبر سفارة كوريا الجنوبية في منغوليا

أفادت وكالة أنباء يابانية بأن مترجما كوريا شماليا طلب اللجوء عبر سفارة كوريا الجنوبية في منغوليا في أغسطس خلال زيارة لوفد من بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء يوم السبت عن مصدر دبلوماسي قوله إن المترجم انشق عبر سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة المنغولية أولان باتور في أواخر شهر أغسطس في أثناء سفره ضمن مجموعة يقودها "تيه هيونغ تشول" رئيس أكاديمية العلوم الاجتماعية في كوريا الشمالية.

ورغم عدم الكشف عن انتماء المترجم ومنصبه، أشارت كيودو إلى وجود تكهنات حول وضعه الاجتماعي، نظرا للقيود التي تفرضها بيونغ يانغ على السفر إلى الخارج.

كما أشارت كيودو إلى أن بيونغ يانغ استبدلت سفيرها في منغوليا، مما يشير إلى احتمال محاسبة الدبلوماسي على انشقاقه، مع أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين الحادثتين.

وقالت وكالة الأنباء أيضا إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت، ردا على سؤال حول الأمر، إنها غير قادرة على التعليق.

