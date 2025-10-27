استقالة نائب وزير الأراضي وسط جدل حول شراء منزل

Photo : KBS

استقال نائب وزير الأراضي والبنية التحتية في كوريا الجنوبية "لي سانغ كيونغ"، من منصبه بسبب تعليق أدلى به نصح فيه الناس بشراء منازل بمجرد تباطؤ سوق الإسكان المحمومة، على الرغم من أن صفقاته العقارية في إطار "الاستثمار في الفجوة" تتعارض مع سياسات الحكومة.وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة، أعلنت وزارة الأراضي استقالة نائب الوزير، والتي ورد أنها قُدّمت إلى وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم يون دوك"، في حوالي الساعة الثامنة مساء.وكان "لي" قد ظهر مؤخرا على قناة يوتيوب لشرح الإجراءات التي أُعلن عنها في 15 أكتوبر لكبح أسعار المساكن، والتي شددت شروط قروض الإسكان، وصنفت جميع مناطق سيول و12 منطقة في مقاطعة كيونغ كي، كمناطق مضاربة.وتهدف هذه السياسة إلى منع ممارسة "الاستثمار في الفجوة"، حيث يبرم مالك المنزل الجديد عقد إيجار "جون سيه" دفعة واحدة ويستخدم أموال المستأجر لتمويل شراء المنزل.وقد واجه نائب الوزير انتقاداتٍ حادة بعد الكشف عن شرائه وحدة سكنية في منطقة "بان كيو" الراقية في مقاطعة كيونغ كي العام الماضي مقابل 3.35 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي، قبل تأجيرها بموجب عقد "جون سيه" بقيمة 1.48 مليار وون.وقد قبل الرئيس "لي جيه ميونغ" استقالته بعد ظهر السبت.