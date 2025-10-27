المحكمة الدستورية الكورية تقضي بأن التصويت المبكر لا ينتهك الحقوق

Photo : YONHAP News

قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، لأول مرة، بأن نظام التصويت المبكر، الذي يسمح للناخبين الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات بالتصويت خلال فترة محددة مسبقا، لا يخالف الدستور.ووفقا لمصادر قانونية أمس الأحد، أصدرت المحكمة الدستورية بكامل هيئتها حكما بالإجماع يوم الخميس، رافضة التماسا دستوريا قدمه أستاذ قانون وآخرون في أكتوبر 2023، جادلوا فيه بأن نظام التصويت المبكر بشكله الحالي ينتهك حقوق التصويت والمساواة.وقضت المحكمة الدستورية بأنه على الرغم من أن الناخبين المبكرين لديهم وقت أقل للنظر في خياراتهم مقارنة بمن يصوتون يوم الانتخابات، إلا أنهم يستطيعون الحصول على معلومات كافية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي فإن التصويت المبكر لا ينتهك حقوقهم.وأوضحت المحكمة أن التصويت المبكر يهدف إلى تجاوز القيود الزمنية والمكانية للانتخابات، وتوفير راحة أكبر للناخبين، وضمان فرص أكبر لممارسة حقهم في التصويت، وفي نهاية المطاف المساعدة في زيادة إقبال الناخبين.