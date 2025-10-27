شركات التصدير الكورية الصغيرة والمتوسطة تحقق رقما قياسيا في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من هذا العام، مدعومة بالمبيعات القوية لمنتجات التجميل والسيارات المستعملة.ووفقا لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة أمس الأحد، حققت قيمة شحنات الشركات الصغيرة والمتوسطة رقما قياسيا بلغ 30.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة بالعام السابق.وارتفع إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 5.8% على أساس سنوي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 87.1 مليار دولار أمريكي، بينما زاد عدد المصدرين الصغار ومتوسطي الحجم بنسبة 3% ليصل إلى 89 ألفا و418، وهو أعلى رقم على الإطلاق.وقد ساهم في نمو الربع الثالث شحنات السيارات المستعملة التي قفزت بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 2.62 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بنسبة 28% لتصل إلى 2.21 مليار دولار.وبلغت قيمة صادرات مستحضرات التجميل إلى الولايات المتحدة 490 مليون دولار في الربع الثالث، وهو أعلى رقم ربع سنوي على الإطلاق، بينما سجلت بولندا أعلى معدل نمو في استيراد مستحضرات التجميل الكورية، بنسبة 69% خلال هذه الفترة، وتلتها بريطانيا بنسبة 45.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 43.1%.