الرئيس لي يكشف عن رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز المشاركة في آسيان

Photo : YONHAP News

يتوجه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الاثنين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، حيث يعتزم الإعلان عن مبادرات كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون مع هذا التكتل الإقليمي.وفي أول مشاركة له في القمة منذ توليه منصبه، سيستعرض لي خطط كوريا الجنوبية لتعزيز المشاركة الاستراتيجية الشاملة، الهادفة إلى تعميق علاقات سيول مع جنوب شرق آسيا.وترتكز رؤية الرئيس للمشاركة الاستراتيجية الشاملة على ثلاثة ركائز، هي: جعل كوريا الجنوبية مساهمة في دعم شباب آسيان، ومنصة انطلاق للنمو القائم على الابتكار، وشريكة في السلام والاستقرار.كما ستشمل زيارة لي حضور قمة آسيان زائد ثلاثة مع الصين واليابان، حيث يناقش قادة الدول المشاركة حلول التحديات المالية وتحديات الأمن الغذائي.وعلى هامش القمة، سيلتقي لي مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت لمناقشة سبل التصدي المشترك للزيادة الأخيرة في جرائم الاحتيال، ثم يجري محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الرئيس الحالي لرابطة آسيان، قبل أن يعود إلى سيول مساء اليوم الاثنين.