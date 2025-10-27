استمرار الخلافات بين سيول وواشنطن بشأن حزمة الاستثمار

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن الرئيس "لي جيه ميونغ" صرّح بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تزالان عالقتين بشأن "جميع" التفاصيل الرئيسية لتعهد كوريا باستثمار مبلغ 350 مليار دولار، وهو أكبر نقطة خلاف في مفاوضات التجارة الثنائية الجارية حاليا بين البلدين.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بلومبرغ نيوز" نُشرت أمس الأحد، حيث قال لي إن البلدين لم يُقرّبا الخلافات بينهما بعد بشأن الجوانب الرئيسية لحزمة الاستثمار، بما في ذلك آليته وحجمه، والجدول الزمني، وكيفية تقاسم الخسائر وتوزيع الأرباح.وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة ستسعى بطبيعة الحال إلى تعظيم مصالحها الوطنية، لكن ذلك لا ينبغي أن يصل إلى مستوى يُسفر عن عواقب وخيمة على كوريا الجنوبية، مُشددا على ضرورة تحقيق التوازن في المفاوضات.وأضاف لي أنه في حين أن المناقشات جارية والخلافات لا تزال قائمة، فإن التأخير لا يعني بالضرورة الفشل، مؤكدا أن البلدين قادران، بل يجب عليهما، على التوصل إلى نتيجة معقولة ومقبولة لكل منهما، لأن كوريا الجنوبية حليفة وصديقة للولايات المتحدة.وتتناقض تصريحات لي مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ففي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة وهو في طريقه إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية، قال ترامب إن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية "على وشك الانتهاء".