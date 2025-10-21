اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين حول المعادن النادرة

Photo : YONHAP News

كشف وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الصين.وقال "بيسنت" في مقابلة أجرتها معه قناة "إن بي سي" أمس الأحد إنه تم سحب التهديد بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية مقابل تأجيل بكين القيود المفروضة على صادراتها العالمية من المعادن النادرة.وكان وزير الخزانة الأمريكي "بيسنت" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "كيه لي فنغ" وغيرهما من كبار المسؤولين من الجانبين، قد عقدوا اجتماعات استمرت يومين في ماليزيا لإجراء التنسيق النهائي بشأن جدول أعمال القمة الأمريكية الصينية التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بفرض زيادة بنسبة 100% على الرسوم الجمركية بدءا من يوم الأول من نوفمبر في حالة فرض الصين قيودا على صادرات المعادن النادرة اعتبارا من يوم الأول من ديسمبر القادم.وتوقع "بيسنت" أن يعلن الرئيسان الأمريكي والصيني رسميا عن الاتفاق خلال قمتهما المرتقبة.