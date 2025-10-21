سيول تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أمريكا اللاتينية في المعادن الرئيسية

Photo : YONHAP News

صرح وزير المالية الكوري "كو يون تشول" بأن كوريا الجنوبية ستعمل على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية.وأدلى الوزير "كو" بهذه التصريحات في كلمة ألقاها في حفل افتتاح القمة السابعة للأعمال بين كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين في سيول.وقال "كو" إن أمريكا اللاتينية تعد كنزا من الموارد، إذ تمتلك 30% من المعادن الرئيسية الاستراتيجية في العالم، مشيرا إلى أنه يمكن تقوية التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين، نظرا لتمتع كوريا الجنوبية بتقنيات متقدمة في مجالات التصنيع، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية وأشباه الموصلات.كما شدد الوزير "كو" على أهمية توسيع البنية التحتية للطاقة، موضحا أن أمريكا اللاتينية تعد قوة رائدة في مجال الطاقة، حيث يتم توليد 60% من إجمالي الكهرباء فيها من مصادر طاقة نظيفة.وأكد أن أمريكا اللاتينية التي تمتلك موارد وفيرة لتوليد الطاقة النظيفة، وكوريا الجنوبية التي تمتلك خبرة متميزة في بناء المصانع والبنية التحتية، هما شريكتان مثاليتان لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.