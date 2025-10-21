الرئيس الكوري يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع آسيان

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ"، الذي يزور ماليزيا لحضور قمة "آسيان"، إنه سيواصل بذل الجهود لتعزيز التعاون بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا.جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها الرئيس "لي" في قمة آسيان الذي عقدت اليوم الاثنين، حيث أضاف أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تعد واحدة من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لكوريا الجنوبية.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية استثمرت في مستقبل آسيان من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية التي بلغت قيمتها التراكمية 8.5 مليار دولار، وقال إن الشركات الكورية تقود التصنيع والنمو الاقتصادي في رابطة "آسيان"، خاصة في مجالات السيارات والصلب والإلكترونيات.وأضاف أن كوريا الجنوبية ورابطة "آسيان" أقامتا علاقات مشاركة استراتيجية شاملة في العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تخطط لاستضافة قمة خاصة مع آسيان في كوريا الجنوبية في عام 2029.وأكد أن كوريا الجنوبية سوف تساهم في تحقيق أحلام وآمال شعوب آسيان، ومنصة انطلاق لنموها وابتكارها، وشريكة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.