كوريا الجنوبية وماليزيا تبرمان اتفاقية للتجارة الحرة

Photo : YONHAP News

أبرمت كوريا الجنوبية وماليزيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" في إحاطة مكتوبة أمس الاثنين، بأن الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم" قد اعتمدا اتفاقية التجارة خلال اجتماعهما على هامش قمة كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في كوالالمبور.وأضافت كانغ أن الرئيسين أعربا عن أملهما في أن تُوسّع اتفاقية التجارة الحرة التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن تُسرّع التعاون في الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.كما اتفق لي وإبراهيم على مواصلة التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية الذكية والطاقة.وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن كوريا الجنوبية شريك مهم وجدير بالثقة فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية لماليزيا، معربا عن أمله في أن تُعزز سيول وكوالالمبور تعاونهما الدفاعي بموجب مذكرة تفاهم ذات صلة.وطلب لي دعم ماليزيا وتعاونها في جهود سيول الرامية إلى تدشين عصر من الرخاء المشترك والنمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية.