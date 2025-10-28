كبيرة مفاوضي كوريا الشمالية تحضر منتدى أمنيا في بيلاروسيا

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تحضر وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" مؤتمرا أمنيا لمنطقة أوراسيا سيعقد في بيلاروسيا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.وقال تقرير نشرته وكالة أنباء ريا نوفوستي إن ممثلين عن أكثر من 40 دولة وسبع منظمات دولية سوف يشاركون في المؤتمر، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بالإضافة إلى تشيه.وتأتي زيارة تشيه عقب إعلان بيونغ يانغ أنها ستزور روسيا وبيلاروسيا، بدعوة من البلدين، وتأكيد موسكو أنها ستكون في روسيا من الأحد إلى الثلاثاء. ومن المتوقع أن تقضي تشيه معظم رحلتها إلى جانب لافروف، مما يؤكد على "التحالف الكوري الشمالي الروسي" المتجدد الذي أُبرم رسميا بموجب معاهدة دفاع مشترك العام الماضي.وتأتي رحلتها في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة كوريا الجنوبية يومي الأربعاء والخميس، قبيل قمة كيونغ جو للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث أعرب عن استعداده للقاء كيم جونغ أون إذا وافق الزعيم الكوري الشمالي. ويقول المحللون إن جدول أعمال تشيه يُضعف احتمالية عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، نظرا لدور وزير الخارجية الرئيسي في الاجتماعات السابقة، بما في ذلك قمتا سنغافوره عاميْ 2018 وهانوي عام 2019، بالإضافة إلى اللقاء المفاجئ في المنطقة منزوعة السلاح بين ترامب وكيم عام 2019.