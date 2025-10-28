تعيين كيفن كيم قائما بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى سيول

Photo : YONHAP News

أعلنت السفارة الأمريكية في سيول أمس الاثنين عن تعيين "كيفن كيم" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اليابان وكوريا ومنغوليا وتايوان، قائما بالأعمال مؤقتا لدى كوريا الجنوبية.وفي منشور على حسابها على منصة إكس، قالت السفارة إن كيم سيعمل بشكل وثيق مع موظفي السفارة وحكومة كوريا الجنوبية "لتعزيز المصالح المتبادلة والقيم المشتركة بين البلدين، وتعزيز الالتزام الراسخ بالتحالف الأمريكي الكوري".يشار إلى أن كيم، وهو دبلوماسي أمريكي محترف من أصل كوري، قد شغل سابقا منصب عضو هيئة تدريس في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ومستشارا للأمن القومي للسيناتور الجمهوري "بيل هاغرتي" من ولاية "تينيسي".وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بتعيين كيم، حيث إنه يشجع الاستثمار الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة، ويعمل على تعزيز الأمن المشترك.كما أعربت السفارة عن تقديرها لـ"جوزيف يون" القائم بالأعمال المنتهية ولايته، الذي غادر يوم الجمعة، وشكرته على قيادته وخدمته في تعزيز المصالح الأمريكية.