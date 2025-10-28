البابا ليو يزور كوريا الجنوبية في عام 2027 لحضور يوم الشباب العالمي

Photo : YONHAP News

سيزور بابا الفاتيكان "ليو الرابع عشر" كوريا الجنوبية في عام 2027 لحضور يوم الشباب العالمي.وأعلنت اللجنة المنظمة في سيول أمس الاثنين عن الخطة الأساسية للمهرجان الكاثوليكي الدولي للشباب، الذي يستمر ستة أيام، وينطلق يوم 3 أغسطس 2027.وأوضحت اللجنة أنه سيتم إقامة حفل يستقبل فيه البابا الحشود من موكب سيُقام في العاصمة الكورية الجنوبية، إما في ملعب كأس العالم في سيول أو في ساحة كوانغ هوامون.ويمثل هذا الحدث أول يوم شباب عالمي يُقام في بلد منقسم، وأول يوم للشباب يشارك فيه البابا ليو الرابع عشر.وصرح الأسقف "لي كيونغ سانغ" المنسق العام ليوم الشباب العالمي في سيول، بأن البابا يتطلع إلى مشاركة شباب من جميع أنحاء العالم يصلون من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأنه يعتقد أن كوريا الجنوبية ستكون رمزا لإيصال رسالة السلام إلى العالم.ووفقا للجنة، ستُقام صلوات في أبرشية سيول يوميْ 7 و8 أغسطس، إما في الحديقة الأولمبية أو في حديقة نهر هان في يوئيدو.وسوف يترأس البابا تلك الصلوات، حيث يبارك الشباب حول العالم ويعلن عن المدينة المضيفة ليوم الشباب العالمي القادم.كما سيكون يوم الشباب العالمي لعام 2027 أول حدث من نوعه يُقام في آسيا منذ حدث مانيلا في عام 1995.