وزير الخزانة الأمريكي ينفي إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا خلال قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إنه من المستبعد أن تبرم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفاقية تجارية خلال زيارة الرئيس "دونالد ترامب" إلى "كيونغ جو" هذا الأسبوع بسبب تعقيد المفاوضات.وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء سفره من ماليزيا إلى اليابان أمس الاثنين، وصف "بيسنت" الأمر بأنه "معقد للغاية"، وقال إن هناك العديد من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.وعندما سئل عما إذا كان من الممكن إبرام الاتفاقية بحلول الغد الأربعاء، أجاب "بيسنت" بالنفي، لكنه أضاف أن الإطار العام قد تم الانتهاء منه.ومن المقرر أن يزور "ترامب" كوريا الجنوبية غدا الأربعاء وبعد غد، بعد توقفه في ماليزيا واليابان.وقد شدد الرئيس الأمريكي على الحاجة إلى التعاون في قطاع بناء السفن، مما يرفع التوقعات بالمزيد من التعاون بين البلدين.وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع قطاع بناء السفن الأمريكي، مع استثمار المزيد من الشركات وتقوم ببناء السفن في الولايات المتحدة.