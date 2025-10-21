الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا واليابان تنسقان لعقد قمة يوم الخميس

Write: 2025-10-28 14:42:57Update: 2025-10-28 16:51:37

كوريا واليابان تنسقان لعقد قمة يوم الخميس

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  نشرته  صحيفة  أساهي  اليابانية  اليوم  إن  الحكومتين الكورية  الجنوبية  واليابانية تقومان  حاليا  بالتنسيق لعقد  أول  مباحثات قمة  بين  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  ورئيسة الوزراء  اليابانية  "ساناي داكايتشي"  بعد  غد  الخميس. 
ووفقا  للتقرير،  من  المتوقع  أن  تصل  رئيسة  الوزراء  اليابانية إلى  مدينة  كيونغ  جو  الكورية بعد  غد  لحضور  قمة  منتدى  التعاون  الاقتصادي لدول  آسيا  والمحيط الهادئ  "آبيك". 
وكان  الرئيس  الكوري قد  أعرب  عبر  حسابه  على  فيسبوك  عن  تطلعه  للقاء  مع  رئيسة  الوزراء  اليابانية، وذلك  عقب  توليها مهام  منصبها.  وقد  زار  مستشار الأمن  القومي  الكوري "وي  سونغ  لاك" اليابان  أيضا  حيث  التقى  بنظيره الياباني  الجديد  "إيتيكاوى  غييتش" ورئيسيْ  الوزراء  السابقين "آسو  دارو"  و"سُغا يوشيهيدي".  وقال  "وي"  إن  كوريا  تسعى  لتطوير  العلاقات بين  البلدين  عبر  الدبلوماسية  المكوكية. 
وأشار  تقرير  الصحيفة اليابانية  إلى  أن  رئيسة  الوزراء الجديدة  "داكايتشي"  المعروفة بميولها  المتحفظة  الشديدة، تبدي  موقفا  يولي  اهتماما  بالتعاون مع  كوريا  الجنوبية.
