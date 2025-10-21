الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بدء وصول أعضاء وفود 21 دولة مشاركة في قمة آبيك إلى كوريا

Write: 2025-10-28 14:43:35Update: 2025-10-28 14:44:59

Photo : YONHAP News

سيبدأ  وصول  أعضاء  وفود  21  دولة  المشاركة في  قمة  منتدى  التعاون  الاقتصادي لدول  آسيا  والمحيط الهادئ،  "آبيك"،  إلى  كوريا  الجنوبية، غدا  الأربعاء. 
وسوف  تكون  زيارة  الرئيس  الأمريكي "دونالد  ترامب"  إلى  كوريا  الجنوبية الأولى  من  نوعها  منذ  حوالي  6  أعوام، بينما  ستكون  زيارة  الرئيس  الصيني "شي  جين  بينغ" الأولى  منذ  11  عاما،  وسوف  تكون  زيارة  رئيسة  وزراء  اليابان  "ساناي داكايتشي"  هي  الأولى أيضا  منذ  توليها منصبها  مؤخرا. 
وسوف  يحضر  القمة  أيضا  كل  من  رئيس  الوزراء  الكندي "مارك  كارني"  ورئيس  الوزراء  الأسترالي "أنتوني  ألبانيز"  والرئيس الإندونيسيي  "براباو  سوبيانتو"،  والرئيس التشيلي  "غابرييل  بوريك"، وهو  الرئيس  الوحيد من  أمريكا  اللاتينية الذي  يحضر  قمة  "آبيك"  هذه. 
ومن  المقرر  أن  يشارك  في  الجلسة  الرئيسية الأولى  التي  ستُقام تحت  عنوان  "نحو عالم  أكثر  ترابطا ومرونة"،  كلٌ  من  ولي  عهد  أبوظبي  "خالد بن  محمد  آل  نهيان"  من  دولة  الإمارات العربية  المتحدة،  والمديرة العامة  لصندوق  النقد  الدولي  "كريستالينا  جورجييفا".
