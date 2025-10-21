1700 من قادة الاقتصاد العالمي يتوافدون على كيونغ جو

Photo : YONHAP News

افتتحت قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو الكورية اليوم باعتبارها حدثا جانبيا رسميا لقمة قادة آبيك.واجتمع كبار رجال الأعمال الذين يمثلون العالم، بمن في ذلك "جنسن هوانغ" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إينفيديا" التي تقود الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي، من أجل مناقشة الاستراتيجيات العالمية للنمو وخطط التعاون الاقتصادي.وتعقد "قمة الرؤساء التنفيذيين لآبيك عام 2025"، وهي أكبر منتدى اقتصادي خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة الكورية، ومشاركة أكثر من ألف و700 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، لمناقشة محاور مختلفة تحت عنوان: "الجسر والأعمال وما وراء ذلك"، وتشمل "التكامل الاقتصادي الإقليمي" و"الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" و"الاستدامة" و"التمويل والاستثمار" و"الرعاية الصحية والبيولوجيا".وخلال هذه القمة سيتبادل عدد من قادة التكنولوجيا العالميين الآراء حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطابا خاصا أمام قمة رجال الأعمال، كما يتوقع أيضا تنظيم جلسات منفصلة لكل من الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيسة وزراء اليابان "تاكايتشي سانايه" خلال القمة.