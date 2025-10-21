كونسوتيوم يضم شركة الكهرباء الكورية يفوز بمشروع لتوليد الكهرباء في السعودية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس إن كونسورتيوم تشارك فيه شركة الكهرباء الكورية فاز بمشروع للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.ووفقا للتقرير، طرحت إدارة مشتريات الطاقة في السعودية 5 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح بإجمالي سعة توليد تبلغ 4 آلاف و500 ميغاواط، وبقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات ريال سعودي. ومن بين هذه المشروعات، فاز الكونسورتيوم الذي يضم الشركة الكورية وشركة "نسما" السعودية للطاقة المتجددة، بمشروع توليد الكهرباء بالرياح في منطقة "الدوادمي" والذي تبلغ سعته ألفا و500 ميغاواط، والمقرر إنشاؤه بالقرب من العاصمة الرياض.وبالإضافة إلى ذلك، فازت شركات أخرى ببقية المشروعات، منها شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة الكهرباء الفرنسية، وشركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية.وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن النائب الأول للوزير "مون شين هاك" عقد اجتماعا في مجمع المكاتب الحكومية في سيول مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "عبد الله بن علي الأحمدي" لمناقشة سبل التعاون الصناعي بين البلدين.