الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

صادرات الطعام الكوري تسجل رقما قياسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من هذا العام

Write: 2025-10-28 14:44:51Update: 2025-10-28 14:47:19

صادرات الطعام الكوري تسجل رقما قياسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من هذا العام

Photo : YONHAP News

سجلت  صادرات  الأغذية الكورية،  المعروفة  باسم  "كي  فود"، رقما  قياسيا  غير  مسبوق  على  الإطلاق،  حيث  بلغت  قيمتها حوالي  8  مليارات و500  مليون  دولار  خلال  التسعة أشهر  الأولى  من  هذا  العام. وقالت  هيئة  الجمارك الكورية  اليوم  إن  القيمة  التراكمية لصادرات  الطعام  الكوري حتى  سبتمبر  من  هذا  العام  بلغت  8  مليارات  و480  مليون  دولار، مسجلة  زيادة  بنسبة  8.9%  مقارنة بالفترة  نفسها  من  العام  الماضي، وهو  أعلى  رقم  لهذه  الفترة. 
الجدير  بالذكر  أن  صادرات  الطعام الكوري  تواصل  مسارها التصاعدي  للسنة  التاسعة على  التوالي  منذ  عام  2016.  وتتوقع  هيئة  الجمارك  الكورية أن  يزداد  الاهتمام العالمي  بالطعام  الكوري بفضل  انتشار  الدراما "صائدات  شياطين  الكي  بوب"،  وأيضا  بالتزامن  مع  انعقاد  قمة  قادة  آبيك  لعام  2025  في  مدينة  كيونغ  جو  الكورية. 
وحسب  الأصناف،  بلغت  قيمة  الأطعمة المصنعة،  التي  تشكل  أكثر  من  60%  من  إجمالي  الصادرات 5  مليارات  و200  مليون  دولار، بزيادة  6.7%  مقارنة بالعام  الماضي.  كما  ارتفعت  صادرات الأعشاب  البحرية  بنسبة  11.2%  مدفوعة بطلب  قوي،  بينما  زادت  صادرات المنتجات  الحيوانية  بنسبة  50.3%. 
وحسب  الدول،  كانت  3  دول  هي  الأعلى استيرادا،  وهي  الولايات المتحدة  بمليار  و600  مليون  دولار، والصين  بمليار  و500  مليون  دولار، واليابان  بمليار  و160  مليون  دولار، وهو  ما  يشكل  حوالي  50%  من  إجمالي الصادرات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;